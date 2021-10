Auto-entrepreneurs : des revenus pour la plupart inférieurs au Smic

Dans le détail, 328 000 créateurs d'une auto-entreprise ont été recensés en 2009, année d'entrée en vigueur du régime, mais seuls 79 000 en ont tiré de façon continue durant les trois premières années un revenu qui, en 2011, était inférieur au Smic pour 90 % d'entre eux. La moitié seulement (174 000) de ces pionniers ont pu être considérés comme économiquement actifs la première année car ayant déclaré au moins un euro de chiffre d'affaires dans un délai de quatre trimestres, précise l'étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques.



Les 328 000 premiers auto-entrepreneurs ont représenté en 2009 plus de la moitié des créateurs d'entreprises, deux tiers des non-salariés nouvellement installés et 13 % de l'ensemble des non-salariés. Au bout de trois ans, un peu moins d'un tiers (102 000 ) étaient toujours actifs, c'est-à-dire qu'ils avaient déclaré au moins un euro de chiffre d'affaires pendant l'année 2011, précise l'Insee. "Mais seuls 79 000 ont pu dégager un revenu positif de façon continue pendant les trois ans. En moyenne, le revenu qu'ils tirent de leur activité a progressé, mais pour neuf sur dix, il demeure inférieur au Smic", explique l'Insee. "Peu ont quitté l'auto-entrepreneuriat pour rejoindre le régime non salarié classique", précise l'institut sans donner de chiffre. A l'inverse, "par les simplifications administratives et fiscales qu'il permet, le statut d'auto-entrepreneur attire certains non-salariés qui exercent déjà une activité indépendante sous un régime classique", fait remarquer l'Insee.



Le revenu moyen annualisé des créateurs d'auto-entreprises économiquement actifs était d'environ 4 300 euros en 2009, alors que celui des créateurs classiques était plus de trois fois supérieur (14 100 euros). Les auto-entrepreneurs actifs exercent souvent en parallèle une activité salariée, note l'Insee. En 2009, ils étaient 38 % de femmes et plus de la moitié avaient moins de 40 ans et 60 % avaient choisi les services comme secteur d'activité.