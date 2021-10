Aurélien Loric crée la pratique restructuring chez Eversheds Sutherland Paris

Aurélien Loric sera en charge du développement de la pratique en France, dans la continuité de l'offre du groupe « Finance & Restructuring » au niveau mondial.

Avocat aux barreaux de Paris et New York, Aurélien Loric est expert des restructurations et procédures amiables et judiciaires, financières comme opérationnelles et assiste l'ensemble des parties prenantes (créanciers, apporteurs de new money, débiteurs, actionnaires, acquéreurs, repreneurs en plan de cession). Il assiste également les fonds d'investissements, entrepreneurs et entreprises dans le cadre de leurs opérations corporate et transactionnelles et est récemment intervenu sur des dossiers emblématiques tels que Bio c' Bon, SoLocal (ex PagesJaunes), Conforama, CGG ou encore Rallye-Casino et Vivarte.

Il est reconnu pour sa compétence technique et sa réactivité dans les situations complexes, incluant souvent une dimension internationale, ainsi que sa capacité à concevoir des solutions novatrices et adaptées aux contraintes financières et opérationnelles de ses clients (par exemple, la structuration de valeurs mobilières complexes ou de fiducies sur des actifs de toutes natures). Pour sa part, François Wyon est intervenu récemment et notamment dans les dossiers Vivarte, Camaïeu, Arc, SoLocal et Comexposium.

« Nous allons faire face très prochainement à une vague de restructurations inédite, tant par le volume d'entreprises concernées que, dans nombre de cas, par le cumul des difficultés financières et opérationnelles. Nous sommes convaincus que notre savoir-faire en la matière allié aux expertises de pointe et à la couverture internationale d'Eversheds Sutherland nous permettront d'accompagner nos clients pendant cette période », commente Aurélien Loric.

L'équipe restructuring vient renforcer, en pleine crise sanitaire du coronavirus, l'offre transactionnelle d'Eversheds Sutherland France dirigée par Eric Knai, associé responsable du département et en charge de son développement.

« Cette nouvelle génération est impressionnante, elle a été formée auprès des meilleurs et a intégré une approche très transversale et collaborative de la pratique. Elle est en parfaite adéquation avec notre culture interne et ce que nous souhaitons apporter à nos clients : innovation, collaboration, excellence et transversalité. », commente Eric Knai, associé responsable du département corporate.