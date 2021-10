August Debouzy s'associe au Conseil Présidentiel pour l'Afrique

August Debouzy est le premier cabinet d'avocats d'affaires de la place à mettre son expertise au service du PASS Africa, un parcours unique et prioritaire créé au sein de Bpifrance, à Paris et dans ses directions régionales, pour appuyer les entrepreneurs ayant un projet entre la France et l'Afrique, dans les domaines de l'investissement, de l'accompagnement, du financement, de l'assurance, de la garantie, et du soutien à l'innovation.

« Le parcours PASS Africa témoigne d'une ambition, celle d'accompagner l'innovation radicale sur le continent africain, grâce à la mobilisation de parties prenantes engagées sur le terrain du changement. Nous sommes fiers, chez August Debouzy, d'être l'une de ces parties prenantes et de contribuer à la consolidation des économies africaines grâce au dynamisme des diasporas », commente Leila Hubeaut, associée au sein de l'équipe Infrastructures et Énergie d'August Debouzy.

Chaque année, ce sont une quarantaine d'entrepreneurs qui obtiennent le label PASS Africa. Ils bénéficient d'un suivi privilégié et coordonné d'un grand nombre de partenaires partout en France. Ils font également partie de la communauté PASS Africa, mobilisée et connectée pour des opportunités de réseau, de communication, et de partenariats, un accès aux grands rendez-vous franco-africains, ainsi qu'une visibilité renforcée au sein de EuroQuity, le service digital de networking de Bpifrance, regroupant plus de 14 000 sociétés, 2 000 investisseurs et 1 500 structures d'accompagnement entre l'Europe et l'Afrique. Le PASS Africa est aussi un programme de mentorat porté par les lauréats, à destination de jeunes porteurs de projets, notamment issus des quartiers prioritaires. Des partenariats réunissant les instances gouvernementales de plusieurs pays africains sont également en cours, pour améliorer l'accueil des entrepreneurs dans les territoires.

Grâce à ce partenariat avec August Debouzy, chaque start-up sélectionnée bénéficie ainsi d'un accompagnement juridique sur-mesure, dispensé par les équipes du cabinet. Celui-ci intervient après une première étape de ciblage des besoins propres à chaque entrepreneur par les avocats.

En s'associant avec le Conseil Présidentiel pour l'Afrique, organisation fondée en 2017 par le Président de la République française Emmanuel Macron, le cabinet August Debouzy confirme sa volonté de s'engager durablement dans l'accompagnement du tissu économique du continent africain. Le cabinet August Debouzy est un cabinet à l'ADN résolument entrepreneurial et cet accompagnement des entrepreneurs issus de la diversité s'inscrit dans la lignée de son programme d'accompagnement juridique Start You Up.