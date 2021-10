August Debouzy obtient la réouverture du Printemps Boulevard Haussmann

Le Préfet de police de Paris avait ordonné la fermeture des centres commerciaux et grands magasins parisiens d'une surface commerciale utile supérieure à 40 000 m² pour la période de déconfinement.

Le tribunal administratif a tenu compte du fait que le grand magasin Printemps est constitué de plusieurs îlots « homme » et « femme », d'une part, et « maison », d'autre part, totalement séparés par la fermeture des passerelles les reliant et qui disposent chacun d'une entrée et d'un accès d'évacuation. En outre, le Printemps a fait valoir qu'en l'absence de touristes sa réouverture n'occasionnera pas de déplacements significatifs de population et qu'un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place en amont, afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et visiteurs.

Le juge administratif a prononcé la suspension de l'arrêté préfectoral le 26 mai et le Printemps rouvrira ses portes dans les prochains jours, dans le respect des règles sanitaires pour ses salariés et ses clients.

« Ces deux dossiers, dans le secteur de la grande distribution préfigurent des actions similaires dans d'autres domaines économiques. Ces décisions font honneur à la juridiction administrative, qui remplit parfaitement son rôle de gardien des libertés publiques en contrôlant la légalité des décisions administratives susceptibles de les entraver », déclare Vincent Brenot, associé d'August Debouzy en droit public.