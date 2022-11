August Debouzy : lancement de la 10e édition du concours Start You Up dédié à la tech

Fort de son succès le concours sélectionne chaque année depuis dix ans maintenant15 startups prêtes à venir pitcher devant le jury d’avocats et d’associés d’August Debouzy. Seulement cinq d’entre elles auront la chance de profiter d’un accompagnement de 200 heures de conseils juridiques et d’une large palette d’expertise : fiscal, juridique, financement de la croissance, protection de l’innovation, gestion et optimisation des RH, mise en conformité, management de contrats, international, etc…

Pour répondre aux attentes de ces entreprises en pleine croissance, le cabinet adapte son intervention à la maturité de l’entreprise et à son stade de développement. Grâce à Start You Up, les lauréats peuvent se concentrer sur d’autres dimensions entrepreneuriales et relever les dés liés à la sécurisation et à la pérennisation de leur activité.

Au-delà du concours, un réseau et des opportunités

Persuadé que le lancement d’une startup est avant tout une aventure humaine, le programme Start You Up by August Debouzy met un point d’honneur à organiser des moments d’échange et de convivialité en présence de son réseau d’alumni, lequel forme aujourd’hui une communauté resserrée et active « The Tribe » (35 start-ups, dont Unkle, Deskopolitan, Jenji, Sqreen, etc).

Start You Up favorise ainsi la création d’une relation pérenne entre les avocats et les entrepreneurs. Après avoir participé au programme pendant un an, des startups comme Alsid (promo 2017) ou Hyperlex (promo 2018) ont été conseillées par des avocats d’August Debouzy dans le cadre de leurs levées de fonds, d’un montant de 13 millions d’euros pour Alsid en mai 2019, et à hauteur de 4 millions d’euros pour Hyperlex en juin 2019.

« Grâce au programme Start You Up, les lauréats ont accès aux meilleurs experts pour définir les contours de leur stratégie juridique, et tissent une relation humaine privilégiée avec un cabinet full service à même d'accompagner leur développement et leur croissance sur le long terme », souligne Laure Kemiri, Counsel chez August Debouzy.

Modalités de candidature

Le programme est ouvert aux startups créées depuis moins de trois ans, avec un actionnariat majoritaire des fondateurs. Les start-ups ont entre le 15 septembre et le 15 novembre 2022 pour déposer leurs candidatures sur le site de Start You Up. Le jury votera pour 15 finalistes qui seront alors auditionnés par le jury devant les avocats du cabinet (en décembre 2022). Les startups lauréates de la 10e promotion de Start You Up seront annoncées début janvier 2023.