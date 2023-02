August Debouzy lance sa legatech, Angelaw

Angelaw est le fruit du nouveau modèle entrepreneurial imaginé par 321founded, le premier Corporate Startup Studio en France. Celui-ci se caractérise par un triple actionnariat qui conjugue les points forts d’un corporate avec l’agilité entrepreneuriale d’un startup studio et les compétences d’un CEO. Angelaw lance son activité et boucle ainsi sa levée de fondsd’1,5 million d’euros auprès du cabinet d’avocats d’affaires August Debouzy, de 321founded et de Pierre Marchès, son CEO.

Quand la gestion contractuelle n’est plus un souci

Angelaw est une plateforme SaaS de génération, d'analyse, de négociation et de gestion de contrats, pensée pour les startups et PME. Dans leur grande majorité, ces entreprises ne disposent pas de service juridique et leurs équipes n’ont ni le temps ni l’envie de gérer et piloter leurs contrats. En outre, elles n’en maîtrisent pas toutes les subtilités d’optimisation. Pourtant, les approximations rédactionnelles, les échéances et renouvellements, ainsi que les négociations cachent des surcoûts importants, voire des contentieux.

Angelaw se charge de ces enjeux contractuels, rassure et fait gagner un temps considérable en offrant une solution juridique sur mesure et une arme pour faire jeu égal avec les entreprises dotée d’équipes juridiques. Son IA sur-entraînée s’appuie notamment sur l’expertise pointue et l’expérience contractuelle sans équivalent dont dispose August Debouzy. Parmi les plus renommés en France, le cabinet d’avocats d’affaires, forts de 160 experts, intervient depuis 25 ans sur des milliers de contrats, de clauses et fait face à des situations contractuelles complexes.

Concrètement, Angelaw offre aux entreprises :

Un moteur de génération de contrats personnalisés , s’appuyant sur un clausier dynamique qui s’adapte au contexte et aux besoins de l’entreprise ;

, s’appuyant sur un clausier dynamique qui s’adapte au contexte et aux besoins de l’entreprise ; Une expérience nouvelle de négociation s’appuyant sur l’IA et la data pour faciliter la prise de décision et réduire le cycle de négociation et de signature des contrats ;

s’appuyant sur l’IA et la data pour faciliter la prise de décision et réduire le cycle de négociation et de signature des contrats ; Un espace sécurisé et centralisé de stockage et de partage des documents ;

de stockage et de partage des documents ; Des fonctions de recherche intuitives et puissantes pour retrouver facilement n'importe quel contrat, clause ou condition contractuelle ;

de recherche et puissantes pour retrouver facilement n'importe quel contrat, clause ou condition contractuelle ; Un système de gestion des échéances clés avec alertes automatiques ;

avec alertes automatiques ; Une fonctionnalité d’analyse de la qualité des contrats et de génération automatique de synthèse des contrats.

Trop complexes et conçues pour les professionnels du juridique, les solutions de gestion de contrats sont très peu utilisées par les startups et PME. A l’inverse, Angelaw est pensé pour des non-juristes (langage simple, automatisation des processus au maximum, minimum de tâches à effectuer, intelligence artificielle...).

Une première levée pour une réussite rapide

Sa levée d’amorçage d’1,5 million d’euros lui permet de lancer sa commercialisation après une période de tests concluants et de recruter dès cette année une dizaine de personnes, qui compléteront les 12 collaborateurs actuels. Depuis quelques semaines, une vingtaine d’entreprises startups, scalups et PME utilisent la version bêta d’Angelaw pour gérer leurs contrats.

« Notre ambition est de devenir un acteur majeur de la gestion de contrat pour les startups et PME françaises et surtout que celles-ci n’aient plus à se soucier de ce pain point. Nous nous sommes donc concentrés sur l'essentiel en développant un outil performant, sécurisé et extrêmement simple à utiliser. », déclare Pierre Marchès, CEO d’Angelaw.

« Les gains de temps, d’argent et de confort de travail grâce à des outils comme Angelaw sont considérables et à ce jour quasi inexplorés par ce type d’entreprises. », a-t-il ajouté.