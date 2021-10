August Debouzy lance la 8e édition du concours Start You Up

Le programme Start You Up, c'est l'accès pendant un an et sans engagement à la haute technicité d'une équipe d'avocats et au large réseau d'August Debouzy. Le cabinet d'avocats s'engage à trouver des solutions juridiques adaptés au stade de développement de chaque structure et aux enjeux de leur secteur d'activité.

Ce programme d'accompagnement inédit concerne les jeunes pousses de tous les secteurs. De fait, les cinq start-up lauréates de la promotion 2020 n'ont vraiment rien à voir et développent des produits et services aussi divers que variés : alimentaire (Les Miraculeux), cybersécurité (Citalid,) littérature (Gleeph), deep learning (Upstride) et fintech (Silkpay).

Évoluant dans un environnement juridique spécifique et distinct des entreprises traditionnelles, les entreprises innovantes lauréates bénéficient d'un accompagnement juridique sur-mesure et adapté à leurs défis de développement. Qu'il s'agisse de mise en conformité, de rédaction et négociation de contrats ou encore de sécurisation de l'activité et de développement à l'international, les avocats dédiés répondent aux questions juridiques du quotidien ou plus complexes.

Les start-ups lauréates du prochain concours qui se tient cet automne rejoindront la promo 2021 et bénéficieront des services juridiques du cabinet pendant un an à un coût adapté (200 € HT / mois pendant un an pour 200 heures d'accompagnement). Cela leur permettra de relever les défis liés à la sécurisation et à la pérennisation de leur activité : données personnelles, fiscalité, droit du travail, etc.

Start You Up permet également aux entrepreneurs sélectionnés d'intégrer un réseau d'alumni, The Tribe, et de faciliter le partage d'expériences. Durant un an, un parrain dédié, avocat associé du cabinet, accompagnera la structure dans le développement de son activité : levées de fonds, ouverture à l'étranger, négociations de contrats commerciaux pan-européens, etc.