August Debouzy lance AD Positive, think tank juridique au service de la transformation de l'économie

En présence de ses 150 avocats et ambassadeurs de la démarche, August Debouzy dévoile la promesse de cette initiative inédite sur la place de Paris, dont l'ambition est de faire du droit des affaires le meilleur allié des entreprises et des dirigeants qui souhaitent agir en faveur d'une transformation responsable et durable de leurs modèles économique et organisationnel.

La loi Pacte a marqué la bascule vers la mutation des modèles des entreprises, lesquelles doivent rapporter la preuve de leur utilité sociale désormais au coeur de leur compétitivité économique. Face au besoin de réconcilier la recherche de performance et l'impact positif, les entreprises doivent se réinventer dans toutes leurs dimensions. Cette mutation n'est pas sans conséquences sur les droits, les nouveaux devoirs et la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants. Elle est aussi à l'origine d'incertitudes, de nouveaux contentieux et induit de nouvelles réglementations et efforts de régulation.

« AD Positive restitue fidèlement notre volonté de se placer aux avant-postes de ces évolutions. Chez August Debouzy, nous sommes convaincus que le droit a un rôle déterminant à jouer pour relever ces nouveaux défis, et qu'une réflexion sur ces sujets s'impose. Nos avocats sont mobilisés pour répondre aux nouvelles aspirations de nos clients, avec l'audace et le savoir-faire qui les caractérisent », affirme Mahasti Razavi, managing partner d'August Debouzy.

En tant qu'observateur privilégié de ces mutations, et de leurs implications juridiques et réglementaires, August Debouzy souhaite mettre au service de ses parties prenantes l'ensemble de ses expertises pour les accompagner à opérer cette transition avec succès.

À l'occasion de ce premier événement, Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, a apporté son soutien à AD Positive qui est un lieu de débat, de rencontres et d'acculturation à ces nouveaux enjeux, ouvert aux collaborateurs, aux clients, et à tous les acteurs qui prennent part de près ou de loin à cette transition.