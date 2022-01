August Debouzy engagé dans le refinancement de la dette du groupe Calicéo

August Debouzy est également intervenu dans la mise en place d'un crédit d'investissement destiné à financer la construction de quatre nouveaux centres de balnéothérapie en région parisienne et à Lille.

Calicéo, groupe lyonnais fondé en 1997, est un acteur majeur de la balnéothérapie en France. Avec la restructuration de sa dette et la souscription à un nouveau crédit, le groupe de 150 salariés a pour ambition, entre mars et décembre 2023, d’ouvrir quatre nouveaux centres de balnéothérapie dans l’Hexagone.

Le pool bancaire était accompagné par le cabinet August Debouzy avec Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc'h, avocat.

Indigo Capital, prêteur mezzanine, était pour sa part conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, et Sandra Benhaïm. L'étude Alcaix avec Adrien Alcaix et l'étude Lasaygues avec Anne-Laure Lavoine et Emma Franchitti, ont respectivement conseillé l'emprunteur et les prêteurs senior sur les aspects immobiliers et notariés de cette opération.

Calicéo et Ekkio Capital, son actionnaire financier, étaient conseillés par Cornet Vincent Segurel avec Matthieu Guignard, associé, et Angélique Merienne et Cemile Köklü.