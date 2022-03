August Debouzy conseil du pool bancaire en charge du financement du rachat de Cotton Bird

Société fondée par Hector et Frédérique Cano en 2011, Cotton Bird connaît une croissance annuelle moyenne de plus de 15 % depuis 2015 pour atteindre 17 M€ en 2021. L’entreprise compte une centaine de collaborateurs répartis sur deux sites en France, à Lille et à Perpignan.

Après une période de transition managériale organisée sur deux ans, cette opération permet aux deux dirigeants, Julie Joaris et Kevin Ha, de devenir actionnaires de Cotton Bird, aux côtés du fonds d’investissement Trajan, qui prend une participation majoritaire dans la société.

Une dizaine de cadres-clé figurent également parmi les actionnaires. Cette opération s’est réalisée par la mise en place d’un financement d’acquisition bancaire d’un pool bancaire dont l’arrangeur sont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haut de France.

August Debouzy a accompagné le pool bancaire avec une équipe composée de Laure Bonin (Avocat associée) et d’Emmanuel Le Galloc’h (Avocat collaborateur).