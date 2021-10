August Debouzy conseil de Tiger Global Management pour son investissement dans Vestiaire Collective

Tiger Global Management a participé, aux côtés du groupe de luxe français Kering et des actionnaires historiques de Vestiaire Collective, à une levée de fonds d'un montant total de 178 millions d'euros (216 millions de dollars) menée par le site de commerce électronique lui permettant ainsi de bénéficier du statut de « licorne ».

La participation de Tiger Global Management au capital de Vestiaire Collective va permettre d'accélérer le processus de conquête du marché américain sur lequel l'entreprise française est déjà présente.

Le secteur de la revente d'articles de seconde main connaissant une forte croissance, la levée de fonds permettra également à Vestiaire Collective d'accélérer son développement en matière d'innovation stratégique et de science de données.

L'équipe d'August Debouzy était composée de : Julien Aucomte, associé, Maxime Legourd, avocat, et Sophie Faulcon, avocat (corporate) ; Marie Danis, associé, Marie Valentini, counsel, Laura Bol, avocat et Alexandre Mennucci, avocat (contentieux) ; Philippe Lorentz, associé, Elie Betard, avocat sénior, et Franck Gapenne, avocat (fiscal) ; Diane Reboursier, counsel social) : Aurélien Micheli, avocat (contrat) et Cen Zhang, avocat (IP/IT Data)

Le cabinet international Gunderson Dettmer a également accompagné Tiger Global Management sur les aspects droits américains.