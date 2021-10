August Debouzy, conseil de Greenoaks Capital

Le cabinet August Debouzy a accompagné Greenoaks Capital, fonds d'investissements de premier plan, dans sa prise de participation minoritaire dans la société lyonnaise Agicap, éditeur de la solution éponyme de gestion automatisée de trésorerie. Avec une levée de fonds de 100 M$, il s'agit d'une des plus importantes Série B pour une Fintech européenne. Greenoaks Capital qui a mené le tour de table avec la participation des investisseurs historiques d'Agicap, Partech et BlackFin Capital Partners, signe ainsi son premier investissement dans une société française. Cette augmentation de capital porte désormais à 121 M$ le montant total de fonds levés depuis la création d'Agicap, portant sa valorisation à plus de 500 M$. Elle intervient un an après une Série A de 18 M$ de Partech et BlackFin Capital Partners et deux ans après l'amorçage de 2,5 M$ auprès de Blackfin Capital Partners.

Fondée en 2016 à Lyon par Sébastien Beyet, Clément Mauguet et Lucas Bertola, Agicap ambitionne de devenir la solution de gestion financière globale des PME en Europe, grâce à sa plateforme SaaS de gestion d'activité par la trésorerie qui assure un contrôle total via des fonctionnalités de pilotage, d'analyse, de planification et d'anticipation des mouvements de trésorerie. En dix-huit mois à peine, son chiffre d'affaires a été multiplié par dix et ses effectifs par sept, pour atteindre 200 collaborateurs.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans l'ambition de la start-up d'accélérer son expansion internationale et de conforter son leadership en Europe avec déjà près de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Présente en Allemagne, Espagne, Italie et aux Pays-Bas, Agicap a pour objectif d'ouvrir près de dix nouveaux pays dans les prochains mois. Greenoaks Capital qui a investi dans des entreprises telles que Deliveroo, Brex, Robinhood, Coupang, Airtable ou encore Discord, entend, par cette prise de participation, soutenir la croissance de la start-up française.

Conseils

L'équipe August Debouzy était représentée par Julien Aucomte (associé), Maxime Legourd (avocat), Sophie Faulcon (avocat) et Paola Magrit sur les aspects corporate ; Olivier Moriceau (counsel) et Leslie Ginape (avocat) sur les aspects de financement ; Florence Chafiol (associé), Cen Zhang (avocat), Alexandra Berg-Moussa (associé), Aurélien Micheli (avocat) et Laure Arnon-Duquesnoy (avocat senior) sur les aspects de Contrats, Concurrence, Propriété Intellectuelle ; par Diane Reboursier (counsel) sur les aspects de droit social ; par Philippe Lorentz (associé), Elie Betard (avocat senior), Franck Gapenne (avocat) sur les aspects fiscaux ainsi que par Marie Valentini (counsel) et Laura Bol (avocat) sur les aspects contentieux. Le cabinet Gunderson Dettmer est également intervenu en conseils auprès de Greenoaks Capital pour les aspects de droit américain.

En conseils auprès de Partech et de BlackFin Capital Partners est intervenu le cabinet Gide avec Pierre Karpik et Donald Davy.

En conseils auprès d'Agicap est intervenu le cabinet Lamy Lexel Avocats Associés avec sur les aspects corporate, Vincent Médail, Mathilde Trannoy, Elodie Neves, Marine Massoni ; sur les aspects fiscaux, Alexandra Delbarre, Sophie Donabella et sur les aspects Contrats, Concurrence, Propriété Intellectuelle, Aurélie Dantzikian Frachon, Delphine Tarriotte et Arthur Vasse.