August Debouzy, conseil d'Ynsect

Le cabinet d'avocats August Debouzy a accompagné l'entreprise française Ynsect, leader mondial des protéines d'insectes, dans la construction de la plus grande ferme verticale d'insectes au monde près d'Amiens.

L'entreprise Ynsect, qui fait partie des start-ups du Next 40, a développé un concept de ferme verticale (Projet Ynfarm) lui permettant d'élever les insectes en grande quantité et les transformer par la suite en ingrédients pour l'aquaculture, les plantes et les animaux de compagnies. August Debouzy est intervenu en qualité de conseil pour lui permettre de finaliser la construction et le financement de sa ferme d'insectes en partenariat avec la CDC dont la mise en production est prévue pour début 2022 et devrait amener à la création de près de 500 emplois directs et indirects dans la région des Hauts-de-France.

Cette nouvelle unité́ lui permettra de s'adresser de manière significative aux marchés européens de nutrition animale, ainsi que celui des fertilisants. Ynsect consolide ainsi son ambition d'être le leader mondial de la fourniture d'ingrédients « premium » pour une nutrition animale et végétale naturelle en valorisant les qualités et propriétés naturelles des insectes.

Conseils juridiques

August Debouzy agissait en qualité de conseil de Ynsect. L'équipe était composée de :