August Debouzy conseil d’Aptiv dans le cadre de son acquisition de Krono-Safe Automotive

Après avoir pris une participation dans le capital de la société Krono-Safe dans le cadre d’une série B au cours de l’année 2019, Aptiv a confirmé sa volonté de développer des synergies en acquérant l’activité automotive de Krono-Safe, portée par sa filiale Krono-Safe Automotive, dont l’actif principal est le logiciel ASTERIOS® développé par ses équipes à Massy et à Vannes. ASTERIOS® propose une gamme de logiciels intégrés qui offre aux équipes d'ingénierie des systèmes afin d’assurer leur sécurité et de faire face à la complexité croissante de l'intégration logicielle sur les infrastructures single- et multi-core. L’acquisition de Krono-Safe Automotive permet à Aptiv d’obtenir la propriété de l’outil ASTERIOS®, dans l’optique d’une application industrielle de la suite dans le secteur automobile.

Conseils juridiques

L’équipe d’August Debouzy était composée de :

Julien Wlodarczyk, counsel, François Richard et Paola Magrit, avocats, pour les aspects corporate ;

Alexandra Berg-Moussa, associée et Thibaut Amourette, avocat, pour les aspects contrats et IT ;

Philippe Lorentz, associé et Franck Gapenne, avocat, pour les aspects Tax ;

Catherine Le Manchec et Virginie Devos, associées et Mathilde Pety, avocat, pour les aspects de droit social ;

Florence Chafiol, associée et Laure Arnon-Duquesnoy, avocat senior, pour les aspects de droit propriété intellectuelle ;

François Pochart, associé et Geoffroy Thill, avocat, pour les aspects brevets.

Chammas & Marcheteau, dont l’équipe était composée de Lola Chammas et Stéphanie Bréjaud, associées ; Clara Deslais et Jérémie Lolmede, avocats, pour les aspects corporate ; Christophe Moreau, associé, et Charles Ferrien, avocat, pour les aspects Tax ; et Aude Spinasse, associée, pour les aspects de droit de propriété intellectuelle, a conseillé la société Krono-Safe