August Debouzy aux côtés des prêteurs dans le cadre du nouveau LBO de Cyllene

Six ans après son premier LBO, Cyllene sort du giron de Bee Up Capital – aujourd’hui Naxicap Partners – pour une nouvelle opération, mené par un consortium d'investisseurs composé d'Amundi Private Equity, UI Investissement et Société Générale Capital Partenaire, aux côtés de certains fondateurs et d'une partie de l'équipe de management. La dette senior a été mise en place par Crédit Lyonnais – Cécile Pénard, Véronique Darchy – aux côtés d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et BNP Paribas et intègre une tranche C, portée par Schelcher Prince Gestion, via son fonds SP Eurocréances 2020 Classique et SP Eurocréances 2020PME, et BNP Paribas Asset Management, via son fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2.

August Debouzy a conseillé les prêteurs avec Laure Bonin, associée, Emmanuel Le Galloc'h et Driss Tlemçani. Le consortium d'investisseurs était conseillé par Mermoz – Tristan Segonds, associé –, Gaspard Le Pomellec et Roxane Descarpentries sur les aspects corporate, Laurent Ragot – associé – et Victor Grulé sur les aspects fiscaux et Martin Kyuchukov (associé) sur les aspects financement). Naxicap Partners, les associés historiques de Cyllene, ainsi que le management étaient conseillés par Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant et Rodolphe Amaudric du Chaffaut sur les aspects corporate) et Frédéric Guilloux (associé) et Laurent Bonnet sur les aspects financement.

Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au cœur de l’évolution du monde économique, August Debouzy comprend 150 avocats dont 33 associés qui accompagnent entreprises privées et publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives, accessibles et performantes.