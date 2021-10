August Debouzy : arrivée de deux nouvelles associées, Laure Bonin et Leila Hubeaut

Pour répondre aux enjeux de ses clients français et internationaux et poursuivre son développement, August Debouzy se positionne dans deux domaines d'activités stratégiques pour les acteurs économiques français et internationaux : le financement et le financement de projets, infrastructures et énergie sur le continent africain. « Nous sommes très enthousiastes que Laure et Leïla rejoignent nos équipes. L'excellence de leurs parcours et de leurs savoir-faire viennent enrichir notre palette de compétences. Leur haut niveau d'expertise répond totalement à notre défi quotidien de proposer à nos clients des conseils à très haute valeur ajoutée. », commente Mahasti Razavi, Managing Partner.

Un savoir-faire en financement

Laure Bonin, dirigera la pratique financement d'August Debouzy. Elle vient développer le savoir-faire du cabinet en financement corporate, financement d'acquisition et financement à effet de levier (leveraged financing). Elle a aussi pour objectif de développer l'activité financement de projets liés aux énergies renouvelables en France et dans les pays émergents. Laure Bonin conseille des banques françaises et internationales et des fonds de dettes privés. Au cours de sa carrière, elle a eu l'occasion de traiter des dossiers clés comme l'OPA simplifiée de Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd. sur Le Bélier ou, avec Leïla Hubeaut aux côtés de Meridiam, le développement et le financement du premier projet photovoltaïque au Sénégal. « Participer à l'aventure August Debouzy répond à mon souhait d'être partie prenante du développement d'un cabinet phare de la place. L'agilité et la flexibilité de l'organisation du cabinet répond à ce que je souhaite apporter à mes clients qu'il s'agisse de dossiers nationaux ou étrangers avec un réseau de cabinets Best Friends choisis avec précision. », précise Laure Bonin, avocate associée.

Activité dédiée aux financements de projets, infrastructures et énergie en Afrique

Leïla Hubeaut vient créer et développer la pratique dédiée au développement de projets, fusions-acquisitions et partenariats stratégiques dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Elle conseille des États, des développeurs et constructeurs, et des fonds d'infrastructures, en Afrique essentiellement. Leïla Hubeaut a développé un savoir-faire reconnu en étant intervenue sur de nombreux projets d'infrastructures, d'énergies renouvelables ou non, miniers, ou encore sur le continent africain et notamment dans les pays de la zone OHADA comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore le Congo Brazzaville. Elle a aussi participé bénévolement à l'Initiative Terrawatt lancée par Engie lors de la COP21 et devenue Open Solar Contracts qui visait à encourager le développement mondial de l'énergie solaire en normalisant les contrats pour rationaliser le développement et le financement des projets solaires. « Nous relevons un audacieux et formidable challenge en rejoignant August Debouzy pour y créer une nouvelle pratique. Notre ambition commune avec les équipes en place est de développer un pôle de compétences dédié au continent africain avec une offre de services adaptée à l'évolution du continent. Les synergies avec les ressources en arbitrage, droit public, compliance, financement, fiscalité et cybersécurité sont nombreuses et prometteuses. », souligne Leïla Hubeaut, avocate associée.

A propos de Laure Bonin

Avocate au barreau de Paris depuis 2002, Laure Bonin est diplômée d'un DEA en droit des affaires de l'Université Paris X – Nanterre (2000). Elle a débuté sa carrière chez Jeantet (2002-2003), puis chez Lovells (devenu Hogan Lovells) de 2003 à 2006 avant de rejoindre Herbert Smith Freehills. Chez Herbert Smith Freehills où elle est arrivée fin 2006, elle a été cooptée Of Counsel en 2012 et associé en 2016 au sein du département Banque-Finance. Elle rejoint August Debouzy en janvier 2020 en tant qu'associée au sein de l'équipe Financement. Laure Bonin est référencée à titre individuel dans les classements internationaux, Legal 500 EMEA et Chambers & Partners, en banque finance. Laure exerce en français et en anglais.

A propos de Leïla Hubeaut

Avocate au barreau de Paris depuis 2003, Leïla Hubeaut est diplômée d'un DJCE en droit des affaires de l'Université de Cergy Pontoise (1998), et d'un Master en droit international des affaires et management de l'ESCP (1999). Elle est aussi diplômée d'un LLM en droit international des affaires de l'Université de Boston aux Etats-Unis (2002) et d'un certificat lié au programme Climate Change and Energy de la Harvard Kennedy School (2019). Elle a débuté au sein de l'équipe Projets de Gide en 2002. De 2013 à 2017, elle a exercé au sein d'Herbert Smith Freehills puis de Dentons depuis 2018 en tant qu'associée au sein du groupe Energie et Infrastructures. Elle rejoint August Debouzy en janvier 2020 en tant qu'associée au sein de l'équipe Financement de projets, Infrastructures et Energie.

Leïla Hubeaut est classée à plusieurs reprises dans les classements internationaux, projet et énergie dans Chambers & Partners, projets et développement (énergie et mines) dans IFLR1000 et en projets et énergie dans Legal 500 EMEA.

A propos de Ergen Ege

Avocat au barreau de Paris depuis 2011, Ergen Ege est diplômé d'un Master II en Droit Anglais et Nord-Américain des Affaires de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne (2009). Après plusieurs stages dans des cabinets internationaux Ergen Ege a débuté sa carrière chez Herbert Smith Freehills (2011 à 2017) en tant que collaborateur au sein du groupe Energie et Infrastructures. Il a rejoint Dentons en 2018 en tant que collaborateur senior avant d'intégrer August Debouzy comme Counsel au sein de l'équipe Financement de projets, Infrastructures et Energie en janvier 2020. Il exerce en français, turc et anglais.