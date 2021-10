August Debouzy accompagne My Money Group dans le cadre de l'acquisition d'activités de HSBC

Les cabinets August Debouzy et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagnent My Money Group, groupe bancaire français indépendant de premier plan et son actionnaire de contrôle, le fonds d'investissement américain Cerberus Capital Management, dans l'acquisition envisagée des activités de banque de détail en France de HSBC Continental Europe.

