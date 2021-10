August Debouzy accompagne le groupe Agatha dans son rachat par Thom et Altesse

Les sociétés portant l'enseigne de bijoux Agatha, acquise en 2006 par le groupe hongkongais King Power, ont été placées en redressement judiciaire les 5 novembre et 15 décembre 2020 après avoir pâti, notamment, de la crise sanitaire, de la concurrence digitale et du mouvement des gilets jaunes.

Renaissance Luxury group, via sa filiale Altesse, et Thom Group, maison-mère d'Histoire d'Or, Marc Orian et Stroili, rachètent aujourd'hui la marque française de bijoux et prennent ainsi le relais de King Power. Un plan de relance de plusieurs millions d'euros d'investissement est prévu pour relancer l'enseigne et développer considérablement son activité en Europe et en Asie.

Cette acquisition permet ainsi de sauver près de 70 % des emplois du groupe et inclut notamment la reprise des actifs français et de plusieurs filiales étrangères.

August Debouzy et KPMG agissaient en qualité de conseils du groupe Agatha (Agatha SA, Agatha Diffusion, Société Fontaas et Cie, Société Seize) et de son actionnaire King Power.

L'équipe d'August Debouzy était composée de Laurent Cotret, Associé, et Armelle Loste, Avocat Senior.