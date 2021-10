August Debouzy accompagne Alsid dans sa cession au groupe Tenable

Alsid offre une solution Software as a Service (SaaS) avec une option de déploiement sur site qui surveille la sécurité d'Active Directory en temps réel. Sa solution permet aux utilisateurs de trouver et de corriger les cybers faiblesses existantes grâce à une évaluation et à une détection des menaces en temps réel.

L'acquisition d'Alsid permettra à Tenable de gérer l'exploitation et l'abus des privilèges des utilisateurs, tactiques favorites des hackers, via Active Directory. Tenable et Alsid uniront ainsi leurs forces afin de pouvoir fournir à leurs utilisateurs une vision plus globale du risque et une approche plus complète de la cyber-préparation.

Emmanuel Gras et Luc Delsalle, fondateurs d'Alsid, rejoindront l'équipe de direction de Tenable et poursuivront le développement de solutions innovantes sur la sécurité d'Active Directory, et l'expansion sur de nouveaux marchés internationaux.

L'acquisition d'Alsid, sur la base d'un prix total de 98 millions de dollars, devrait être réalisée au début du deuxième trimestre 2021.

Alsid fait partie des sociétés ayant bénéficié par le passé du programme d'accompagnement juridique « Start You Up » mis en place par le cabinet en 2013 et qui permet à de nombreuses start-ups prometteuses d'accéder à tous les domaines du droit à la suite d'un concours.

