August Debouzy a accompagné Raise Investissement et Artémis pour son rapprochement avec Odealim

L'union d'Odealim, acteur national de référence spécialiste du courtage en assurances immobilières, et d'Artémis Courtage, société experte en financement fondée en 2009, a pour vocation de créer le groupe leader en France du conseil en assurance et financement de projets immobiliers, en capitalisant sur la complémentarité et l'expertise des deux groupes.

Avec cette opération, Odealim - adossé à ses actionnaires, le fonds d'investissement TA Associates et ses dirigeants depuis 2018 et tout récemment Raise Investissement - renforce considérablement sa stature d'acteur du marché immobilier ainsi que son maillage territorial, grâce au réseau de 90 agences d'Artémis Courtage.

Pour Artémis, ce rapprochement est l'opportunité d'enrichir sa gamme de services ainsi que de poursuivre son développement sur le territoire français. Artémis courtage continuera d'opérer sous ses marques et sous la direction de ses dirigeants-fondateurs.

