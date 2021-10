Audrey Lefèvre, nouvelle associée ESS chez Seban

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, filière secteur public en 1998, elle a obtenu une maîtrise de Droit des affaires (Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 2001) et un DESS propriété intellectuelle et communication (Université Bordeaux IV – Montesquieu, 2001).

Avocate depuis 2004, elle a créé son cabinet Lefèvre Avocats en 2015, développant une forte expertise en Droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication. Par ailleurs engagée dans le secteur associatif, c'est par le partenariat avec Seban & Associés, formé en 2018, qu'Audrey Lefèvre a mis ses compétences au service des acteurs publics et de l'économie sociale et solidaire.

Par cette intégration, Seban & Associés poursuit son développement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en renforçant son équipe dédiée, désormais composée d'Audrey Lefèvre comme associée et de deux Avocates, sa collaboratrice, Sara Ben Abdeladhim, et Esther Doulain, qui a rejoint Seban & Associés en 2018.

Toutes trois accompagneront les structures de l'ESS dans tous leurs projets et notamment en droit des associations, en droit des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et en droit du financement et de la tarification sanitaire et sociale.

Audrey Lefèvre poursuivra par ailleurs son activité avec les autres associés du cabinet dans les domaines du Droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, particulièrement dans les projets et contrats informatiques.