Aubervilliers : deux nouvelles stations pour la ligne 12

Le tunnel sous le centre d'Aubervilliers avait déjà été creusé pour le précédent prolongement de la ligne jusqu'à la station Front Populaire, aux limites de la ville, fin 2012, mais il restait à creuser les stations. « Ces 2 km-là ont été particulièrement difficiles sur le plan géotechnique. Le métro a été construit dans une grande poche d'eau qui a causé beaucoup de soucis », a signalé la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, lors d'une cérémonie d'inauguration.

Ces difficultés, et la crise sanitaire, ont entraîné quatre ans et demi de retard par rapport au calendrier initial. Le coût a parallèlement bondi de 175 à 244 millions d'euros. Les nouvelles stations inaugurées mardi, Aimé Césaire et le terminus Mairie d'Aubervilliers, ont la même architecture minimaliste et fonctionnelle que les deux stations inaugurées en janvier sur la ligne 4 à Bagneux (Hauts-de-Seine), au sud de la capitale. Une connexion est prévue au terminus avec la future ligne 15 (circulaire) du métro du Grand-Paris, en 2030 si tout va bien, et à Front Populaire avec un prolongement en projet du tramway T8.

« Il va y avoir une valorisation incroyable de ce territoire », a lancé Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en région parisienne. « Parce que qui dit transports dit entreprises, qui dit entreprises dit emplois, qui dit emploi dit valorisations », a-t-elle ajouté.

« Vous allez vous retrouver là où tout va se créer, là où tout va bouger, là où tout va se faire », a-t-elle estimé. La population d'Aubervilliers a déjà augmenté de 15 %, à 90 000 aujourd'hui, depuis l'ouverture de la station Front Populaire.

« Ça va être l'occasion de revitaliser complètement le centre-ville, de le rénover, de le redynamiser », a insisté l'élue (LR). IDFM et la RATP attendent 40 000 voyageurs supplémentaires par jour sur la ligne 12, qui en transporte actuellement 250 000.

« En si peu de temps, on n'aura jamais eu autant d'ouvertures de lignes », a noté de son côté le directeur général d'IDFM Laurent Probst, citant, outre le chantier du métro du Grand Paris, les prolongements récents des lignes 14 et 4, et celui de la ligne 11 à l'est, encore en Seine-Saint-Denis, qui doit être mis en service à l'été 2023.