Auberge Rosito : la douce illusion d'une île

Voilà une douzaine d’années que la charmante Marie Paule Fenocchi –une Ajaccienne– et le non moins agréable Franck Merton ont ouvert cette ambassade corse avec la volonté première de faire découvrir le meilleur du terroir insulaire. Sous les auspices de produits de saison de belle naissance, le chef propose de belles recettes d’origine contrôlée. Outre de remarquables terrines maison et le meilleur de la charcuterie locale, l’ardoise met actuellement en exergue de délicieuses entrées, des beignets de fleurs de courgette à l’incciulate, en passant par la tomate à la brousse… Au nombre des plats, le choix est tout aussi large, avec quelques incontournables comme le cabri rôti (sur commande), le loup au four, la fricassée de homard aux linguines, les légumes farcis, les côtes de cochon grillées… Une remarquable sélection de fromages corses, affinés maison, et de desserts aux fragrances locales arrive en point d’orgue à cette savoureuse évasion sur l’île de Beauté. A noter la cave représentative du franc soleil méditerranéen, du domaine San Micheli à la sélection vieilles vignes Pieretti, du clos Culombu au Lacrima di Gioia.