Au Sénat, les parlementaires des 27 débattent de la souveraineté économique dans le contexte post-Ukraine

Organisée par le Sénat avec l’Assemblée nationale, dans le cadre de la présidence française de l’UE, cette conférence interparlementaire, prévue dès avant la survenue de la guerre en Ukraine, a permis de mesurer les efforts qui attendent les entreprises et les ménages européens si l’Europe veut collectivement redevenir maître de son destin.

Cette journée d’échanges a permis de mettre en débat des pistes très concrètes sur les filières industrielles d’avenir, sur l’approvisionnement en métaux critiques et sur la souveraineté alimentaire, autour de trois invités d’exception :

Pour Thierry Breton, « nous vivons un moment de vérité, l’Europe doit réévaluer son rôle en tant que puissance. Cela suppose un renforcement de nos capacités de défense, la réduction de nos dépendances énergétiques et la construction d’un modèle de croissance fondé sur une base industrielle et technologique compétitive et innovante ».