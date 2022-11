Au salon des maires de France, Emmanuel Macron en terrain hostile

Trois heures et demie de déambulations dans les stands du pavillon 3 du Salon des maires de France et autant de temps à être pris à partie par des maires, souvent désabusés par leur situation. C’est l’après-midi mouvementé qu’a passé Emmanuel Macron ce mardi 23 novembre, Porte de Versailles. Cette année, le choix a donc été fait de snober le 104ème congrès de l’Association des maires de France et son traditionnel discours, se tenant juste à côté, pour se concentrer sur une déambulation.

Accueilli par le président de l’AMF et maire de Cannes David Lisnard, Emmanuel Macron était accompagné par les ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de la Justice Éric Dupond-Moretti, de la Cohésion des territoires Christophe Béchu et par la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, Caroline Cayeux.

Aller au contact

Inflation grandissante, crise énergétique ou encore violences contre les élus, un grand nombre de sujets ont été abordés durant cette visite. Le déplacement du chef de l’Etat avait pour objectif de renouer le contact avec les élus locaux, en allant à leur contact et ainsi d’être « à portée d’engueulade » comme il aime le rappeler. Il s’agit d’aller à la rencontre de ceux qui « proposent des solutions innovantes » et « d’avoir un contact bien plus direct et fort », plaide la présidence.

Emmanuel Macron s’est tout de même exprimé devant un millier de maires dans une réception le soir même, à l’Elysée.