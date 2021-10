Au programme du Musée du barreau de Paris

En plus des multiples œuvres d'art (peintures, sculptures, gravures…) et documents originaux (manuscrits ou imprimés) permettant de revivre par le texte et par l'image le palais de justice, les magistrats et les avocats d'autrefois, le musée organise différentes manifestations.

Mercredi 7 septembre à 18 h 30 : audition sur les faits divers autour de la revue True Crime.

Lundi 3 octobre, de 17 h 30 à 18 h : présentation de la nouvelle vitrine permanente sur Maurice Garçon ; 18 h 30 audition autour du procès de Louis XVI et de Tronchet avec M e Philippe Tissier et Me Carbon de Sèze.

Philippe Tissier et Me Carbon de Sèze. Mercredi 19 octobre 18 h 30 : inauguration de la nouvelle exposition sur les femmes et la justice.

Vendredi 18 novembre : colloque de l'Institut tribonien.

Musée du barreau, 25 rue du Jour (1er arrondissement). Tél. : 01 44 32 47 48.