Au cœur des PME, l'expertise autrement !

Depuis plusieurs années, l'IFEC -Institut et syndicat majoritaire de la profession comptable- accompagne les cabinets, au travers d'un Tour de France et par l'animation d'ateliers concrets sur l'impact du numérique d'abord, et du digital ensuite. Dans la droite ligne de ce projet, les cabinets ont eu à disposition un confrère témoin de sa transformation, pas à pas puisqu'ayant acheté un cabinet 100 % papier de sept collaborateurs, avant de migrer sur le tout numérique en moins de deu ans. Dans le cadre de ce projet, un consultant spécialisé sur le numérique se chargeait d'être en support pour prendre conscience des outils et de la gestion du changement.

Depuis 2015, notre organisme de formation IFOR a misé sur le numérique au travers d'une plateforme de connaissances, www.expertsLab.fr, permettant de suivre nos formations à distance en temps réel ou différé. Nous œuvrons également à mettre à disposition des cabinets du contenu à partager avec leurs clients. En effet, l'enjeu est de taille et il convient d'accompagner nos clients sur ces enjeux, leurs donner les clefs de la réussite pour franchir le cap du numérique.

Gérer notre transition numérique nous rend d'autant plus légitimes pour accompagner celle de nos clients.

Par ailleurs, il convient de rester au plus près de nos clients, renouer le contact qui fait la force de nos cabinets sur les territoires : Premier conseiller de la TPE.

C'est pourquoi notre Institut IFEC joue la carte des services auprès de ses adhérents.

Nous avons fait le choix d'accompagner au mieux le quotidien des cabinets : stratégie, recrutement, financement (de la reprise mais également de la formation) sont autant d'actions que nous avons mises en place au cours des trois dernières années.

Constatant les difficultés de recrutement et la nécessité de disposer de talents de proximité pour accompagner les clients, des partenariats ont été noués pour détecter les profils disponibles en lien avec notre organisme de formation pour les former au mieux aux besoins des professionnels.

Parallèlement, les enjeux à venir sont tels qu'il convient de trouver de nouvelles sources de financement. L'ADN de solidarité et intergénérationnel de notre Institut nous a conduit à trouver des solutions innovantes que nos élus sont fiers de porter.

Enfin, la stratégie du cabinet est primordiale pour miser sur les bons talents, les bons choix ; là encore, nous avons fait le choix d'être accompagné par la Chaire Entrepreneuriale de l'IPAG pour proposer aux cabinets des solutions packagées ! Rencontrez-nous au 74e Congrès !