Attractivité économique : 1168 emplois créés grâce à Paris Développement

81 entreprises, dont 61 d’origine étrangère, ont été accompagnées avec succès en 2012 par Paris Développement, l’agence de développement économique de Paris, permettant ainsi la création de 1168 emplois et le maintien de 487 autres dans la capitale. Ces résultats progressent par rapport à 2011 (75 entreprises accompagnées).



Près d’un tiers des investisseurs étrangers accompagnés avec succès par l’agence provient des Etats-Unis (en hausse de 38% depuis 2011), et l’Asie représente 38% des implantations réussies avec notamment 10 projets chinois, 7 projets indiens et 5 projets japonais.



Particulièrement dynamique, le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) représente 40% des projets accompagnés par Paris Développement en 2012 et progresse de moitié par rapport à 2011.



Les secteurs des services et du conseil (18%), des industries créatives (9%) et du tourisme (6%) sont également très dynamiques.

Soutenue par la Ville de Paris et des entreprises privées, Paris Développement a pour mission principale la prospection et l’aide à l’implantation des entreprises étrangères, le suivi des communautés d’affaires étrangères à Paris, le maintien sur le territoire parisien des entreprises en développement, la promotion de l’attractivité économique et du rayonnement international de la capitale.



L’agence s’appuie sur un vaste réseau de partenaires publics et privés permettant une insertion rapide des investisseurs dans l’écosystème parisien. Elle coopère étroitement avec l’Agence Régionale de Développement et l’Agence Française des Investissements Internationaux.