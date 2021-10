Attention, signaux…

Comment se forger un jugement ? Le manichéisme n’y franchit pas le seuil du sens. Peut-on imaginer situation plus complexe pour la justice ? Légitime défense ou homicide volontaire ? Des approches, certes, une réponse difficile. L’ombre de la jurisprudence hantera les débats jusqu’au verdict du procès de l’infortuné bijoutier.

Même impact mortifère de la réforme pénale. La plupart des Français ne veut voir l’impact ? sans doute bénéfique, de la peine de probation pour se figer sur le sentiment d’impunité qui pourrait poindre chez les braqueurs, les agresseurs, les assassins, les escrocs... Comment juger un texte avec la sérénité requise dans ce climat délétère et anxiogène où la surenchère, à la fois politique et médiatique, est seule conseillère ? Comment donc trouver les solutions quand semblent ne surgir que des problèmes ?

Le président de la République a, pour sa part, trouvé une voie, éprouvant avec appétit une méthode Coué qui, finalement, lui portera peut-être bonheur. En diseur de bonne aventure, optimiste à l’envi, il perçoit les frémissements de la reprise économique et l’inversion de la courbe du chômage. Finalement, tant que les signaux ne sont pas des SOS, le pire n’est jamais sûr…