Attentats de Paris : Dominique Attias en charge du droit des victimes

Un communiqué du barreau de Paris précise cette mission : "Suite aux terribles événements qui ont endeuillé notre pays, Dominique Attias a proposé au bâtonnier de Paris de renforcer le dispositif mis en œuvre par le barreau, pour assurer la défense du droit des victimes. Actuellement, quatre-vingt avocats assurent l’accueil, le conseil et la défense des victimes et de leurs familles. Ce dispositif qui a fait ses preuves par le passé, sera amplifié afin de répondre à l’afflux des demandes et offrir une plus grande disponibilité. Pour cela, une formation sera également proposée aux avocats souhaitant s’investir dans l’accompagnement aux victimes du terrorisme, afin de répondre plus efficacement à cette nouvelle tragédie.

L’objectif est de favoriser auprès des victimes et de leurs familles, la connaissance de leurs droits, de leur proposer un conseil et un accompagnement dans les démarches administratives, sociales ou judiciaires qu’elles doivent entreprendre, et de les orienter pour un soutien psychologique."

Pour Dominique Attias, « le barreau de Paris réaffirme ainsi sa vocation à être aux côtés de ces victimes désemparées qui ne savent plus vers qui se tourner, en constituant une cellule composée d’avocats spécialement formés dans le domaine de la réparation de ce préjudice spécifique, afin de leur venir en aide et de les assister ».