Atos dévoile son tout nouveau supercalculateur nouvelle génération

Le numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs a dévoilé sa toute dernière innovation, le BullSequana XH3000, supercalculateur le plus puissant de l’entreprise. Une raison de souligner “l’importance de la puissance de calcul pour l’économie, le business et la souveraineté”, d’après Rodolphe Belmer, le directeur général d’Atos.

Le calcul comme pilier de la supériorité d’un état

“Nous sommes fiers de ce leadership mondial de l’innovation”, confie Rodolphe Belmer. En effet, le BullSequana XH3000 est un calculateur de classe Exascale, ce qui signifie qu’il est doté d’une puissance de calcul allant jusqu’à 1 milliard de milliard d’opérations par seconde. C’est le calculateur Atos le plus performant enregistré à ce jour, une manière incontestable pour l’entreprise de maintenir son rang dans l’innovation et dresser ainsi une souveraineté numérique. “Nous nous battons dur pour mener une supériorité technologique et nous investissons continuellement avec nos clients, nos partenaires pour cela”, complète le directeur général d’Atos. Avec sa vitesse de calcul, le BullSequana XH3000 est doté de performances exclusives et d’une puissance de calcul jusqu’à 6 fois plus puissante que celle des supercalculateurs précédents. Cette innovation est plus que justifiée : à l’apogée du numérique, il est clair que l’augmentation de la quantité et de la complexité des données entraîne aujourd’hui un besoin exponentiel de puissance de calcul afin de la mettre à profit pour faire face aux défis qui confrontent l’humanité. “Nous devons être capable de répondre aux challenges auxquels nous faisons face actuellement. Pour cela, nous sommes en train de développer et d’implanter une nouvelle stratégie basée sur l’intelligence artificielle”, affirme Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique. Pour lui, “faire face à ces problèmes, ce sont des mathématiques”. Le calculateur permet ainsi aux scientifiques et chercheurs de faire avancer la recherche dans des secteurs tels que la prévision météorologique, le changement climatique, la découverte de nouveaux médicaments, etc. La machine a été conçue et fabriquée en France, plus précisément à Angers, dans ce que Rodolphe Belmer considère comme “les usines du futur”.

© Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique

Un supercalculateur plus vert

Les préoccupations d’Atos sont autant économiques qu’environnementales et Rodolphe Belmer le confirme. “Atos a décidé d’investir dans le business de l’écosystème artificiel dans le but de résoudre des problèmes de recherche complexe.” Sans compter sur le rôle important de l’entreprise dans la décarbonisation de l’environnement et sa volonté de proposer un supercalculateur “plus vert” avec le BullSequana XH3000, qui combine performance et maîtrise de la consommation énergétique grâce à son architecture et sa conception innovantes. Ainsi, il s’appuiera sur la solution brevetée de refroidissement direct par liquide d’Atos, qui fournira plus de 50% de puissance de refroidissement supplémentaire par rapport aux générations précédentes de supercalculateurs. “Le supercalculateur joue un rôle central dans la conduite des innovations pour les entreprises, la société et l’économie mondiale dans son ensemble”, affirme Rodolphe Belmer, convaincu d’assurer ainsi la souveraineté numérique de l’entreprise à l’échelle européenne. Avis partagé avec Cédric O, persuadé que “l’Europe doit faire partie de cette aventure numérique” et félicitant les innovations d’Atos “pour être plus forts, plus rapides, et meilleurs dans le domaine de la technologie”. En attendant, le BullSequana XH3000 d’Atos sera disponible pour la recherche au quatrième semestre 2022.