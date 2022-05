Atlas réunit les acteurs clés de l’alternance des professions du chiffre

Cet événement réunit en format hybride (présentiel/distanciel) l’ensemble des parties prenantes de l’alternance dans les secteurs de l’assurance, de la banque/finance, du conseil et de l’expertise comptable/commissariat aux comptes, sous forme d’une matinée d’échanges et de témoignages organisée à Paris.

Pour Agnès Domenech, déléguée régionale de l’Ile-de-France chez Atlas : « On retiendra de l’année 2021 une extraordinaire progression des contrats en alternance en Ile-de-France. C’est presque 40 000 contrats d’alternance signés soit plus de 30 % de progression par rapport à 2020 dans les entreprises de nos secteurs. L’alternance représente une vraie opportunité d’accès à l’emploi pour les jeunes qui seront amenés dans leurs vies professionnelles à changer plusieurs fois de métiers et à continuer à se former.

« C’est aussi un véritable levier de recrutement pour les entreprises, de toutes les tailles, dans lesquelles les besoins en emploi sont croissants et les métiers en mutation. L’Atlas de l’Alternance en Ile-de-France, est l’occasion de réunir les acteurs engagés du territoire et de travailler ensemble à des synergies pour faciliter dans la durée le réflexe de l’alternance», ajoute cette dernière.

100 000 contrats d’alternance signés en 2021 chez les adhérents d’Atlas

L’année 2021 a vu un nombre record de près de 100 000 contrats signés en alternance dans les entreprises adhérentes d’Atlas, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2020 et de 86 % par rapport à 2019. En Ile-de-France, ce sont près de 39 900 contrats d’alternance qui ont été signés (35 566 en apprentissage et 4 322 en contrat de professionnalisation).

Le niveau de formation visé « Bac +5 » représente 58 % des dossiers dans la région. Il est suivi par les niveaux « Bac +3 » à 29 % et « Bac +2 » à 11 %. L’âge moyen des alternants en Ile-de-France est de 22 ans. La parité est atteinte : la région compte 50 % de femmes et 50 % d’hommes en alternance.

Pour maintenir cette dynamique en 2022, malgré la fin possible des aides gouvernementales exceptionnelles, et l’application de nouveaux niveaux de prise en charge, il importe d’identifier des pistes d’amélioration, d’essaimer les meilleures pratiques, et de renforcer l’accompagnement des acteurs de l’alternance.

Initié en 2020 sous des formats diversifiés, avec pour objectif de développer l’alternance dans une période particulièrement mouvementée pour l’emploi en France, « Atlas de l’Alternance» s’est imposé comme une initiative majeure permettant :

- d'identifier les métiers en tension dans l’Ile-de-France, anticiper les besoins des entreprises de la région et faire évoluer l’offre de formation ;

- de partager les innovations pédagogiques les plus prometteuses et repérer les opportunités de financement pour les CFA et OFA ;

- de détailler l’actualité de l’alternance, des aides et des niveaux de prise en charge ainsi que les nouvelles modalités proposées par Atlas pour faciliter le quotidien des CFA et OFA.

Informations pratiques :

Jeudi 12 mai 2022

de 9h30 à 13h

L’événement se déroulera simultanément au CLOUD Business Center (10 bis Rue du 4 septembre, 75002 Paris) et en distanciel

Retrouvez le programme détaillé sur opco-atlas.fr

Si vous souhaitez assister à l’événement, merci de contacter Léa Cauchi : lea.cauchi@coriolink.com – 06 24 96 84 31