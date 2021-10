Ateliers et formations de la CCI

Depuis le début de la crise sanitaire, une nouvelle étape vers la généralisation de pratiques digitalisées a été franchie. La dématérialisation du recrutement entre de plus en plus dans le quotidien des candidats et des recruteurs. Il s'agit à présent d'une question incontournable pour les entreprises qui souhaitent pérenniser leurs activités. Dématérialiser, oui, mais quels sont les meilleurs process et outils pour faire de cette digitalisation une réussite ?

Intervenant : Uriel Sansy, avocat associé et spécialiste en droit du travail du cabinet Factorhy Avocats.