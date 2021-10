Ateliers des Assises nationales de la mobilité à Paris

Alors qu'en Île-de-France, le transport (usage de la voiture individuelle et déplacements professionnels) est responsable de 64 % des émissions d'oxydes d'azote et de 34 % des émissions de particules PM10, le développement d'une mobilité plus propre devient un sujet majeur pour le bien-être des Parisiens.

Pour ce faire, une réflexion doit être menée à propos de la modernisation des modes de transport en prenant en compte les impératifs d'attractivité et d'équité dans le financement des travaux.

D'ailleurs, à l'occasion de la rentrée, Michel Cadot, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, confiait aux journalistes que les actions de la préfecture se tournent en priorité vers la mobilité avec une politique de facilitation des transports en lien avec le logement et les activités économiques.

Le mardi 14 novembre à Paris, les usagers et citoyens pourront prendre la parole pour débattre autour des enjeux liés à une mobilité plus propre et plus soutenable, à l'heure où les impératifs écologiques et économiques nous imposent de réfléchir à une nouvelle façon d'utiliser les transports.

Il s'agira également d'approfondir les besoins et de faire émerger les idées et les initiatives sur le territoire parisien.

Inscription en ligne