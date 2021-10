Atelier RB sur la cybersécurité : comment protéger nos données en entreprise et dans nos institution

Selon le Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique, 80 % des organisations ont subi au moins une cyberattaque au cours de l'année 2018. Ce fut récemment le cas de plusieurs hôpitaux en France et, durant ces trois dernières années, de plusieurs entités françaises utilisant le logiciel français Centreon. Pour rappel, les 4 attaques les plus courantes que peuvent subir les entreprises et administrations sont la cybercriminalité, l'atteinte à l'image, l'espionnage et le sabotage.

Dans un monde où le numérique prend une place de plus en plus importante, notamment dans le monde de l'entreprise, de nouvelles opportunités se créent et de nouveaux usages apparaissent dans de nombreux domaines, autant qu'apparaissent de nouvelles menaces. La principale est la cybercriminalité, qui se caractérise par une attaque contre les données des organisations. Face à cette menace, la question de la protection des données devient majeure et nécessite de trouver quelles solutions existent pour mieux protéger les données de nos entreprises et institutions, quels sont les bons réflexes à adopter pour limiter les risques de piratage, que faire en cas d'intrusion confirmée ou encore quel est le cadre réglementaire de la protection des données et comment pourrait-il être amélioré pour mieux répondre aux besoins des entreprises et institutions.

Ateliers-débats éclairés par des experts

C'est pour tenter de répondre à ces questions qu'un atelier a été organisé par Rb & Associés, animé par Emmanuel Lafont, président fondateur de Sparte RH Groupe, afin que des experts et grands témoins puissent partager leurs expériences et leurs visions de la protection des données au sein des entreprises et administrations en 2021.

Parmi eux, Nacira Salvan, Docteure en informatique, Christine Hennion, députée des Hauts de Seine et présidente de la Fondation Femme@Numérique, Sabine Marcelin, avocate en droit numérique et cybersécurité au sein du cabinet DLGA, François-Xavier Vincent, directeur de la sécurité informatique chez Oodrive, Marc German, consultant en cybersécurité et Benjamin Mallo, adjoint au maire chargé de la vie associative, du développement économique et de la nouvelle économie et de l'emploi.