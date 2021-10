Assises juridiques du Bâtiment et des Travaux publics auront lieu à la rentrée

Cette journée de formation sera consacrée à l'étude des différents contrats intervenant dans un projet de construction, les différentes responsabilités pouvant être engagées, notamment dans le cadre d'innovations telle que le BIM, et à l'évolution du droit positif.

Elle sera également l'occasion d'étudier l'identification des risques et des enjeux de sécurité sur les chantiers, les responsabilités et la pratique contractuelle. Cette formation a été homologuée par le Conseil national des barreaux (CNB).

Organisation

Lors de cet évènement, les participants pourront assister à six tables rondes, deux interventions d'experts et celle d'Eymeric Viguie, Chargé de mission DIE2A, en qualité de Grand témoin.

De nombreux intervenants, provenant de différents secteurs, ont répondu présents à l'édition 2020 des Assises juridiques du bâtiments qui s'adressent à de nombreux professionnels : avocat, notaire, directeur des affaires juridiques, juriste d'entreprise, de banque et d'assurance, expert judiciaire et d'assurance, assistant juridique, maître d'ouvrage, sous-traitant, responsable du contentieux, chargé de recouvrement, responsable immobilier, promoteur, constructeur, entreprise de second œuvre, bureau d'étude, chefs de juridiction, professeur, BIM manager, architecte, dirigeant d'entreprise, risk manager, qualité et conformité, acteur du secteur de l'énergie.

Rendez-vous le 18 septembre 2020, à la Fédération Nationale des Travaux Publics, 3 rue de Berri, Paris 8e.