Assises juridiques de l'alimentation le 29 septembre

Cette journée de formation susceptible d'être prise en charge par un organisme collecteur et homologuée par le Conseil national des barreaux (CNB) se déroulera mercredi 29 septembre au Shangri-La Hôtel à Paris, de 8h à 17h30, ainsi qu'en ligne pour les personnes intéressées qui ne pourraient pas la suivre en présentiel.

Placé sous la direction scientifique de Katia Merten-Lentz, avocat associée Keller & Heckman LLP, ce colloque réunira un panel d'intervenants de qualité et de nombreux experts venus approfondir leurs connaissances en droit agroalimentaire, droit rural et droit de l'environnement.

Il s'adresse aux professionnels du droit dans les secteurs de l'alimentation, des filières agroalimentaires, et des systèmes alimentaires : avocat, dirigeant d'entreprise, directeur des affaires juridiques et collaborateur des services juridiques de l'industrie agroalimentaire, juriste-conseil en droit de la sécurité sanitaire, juriste de coopérative, juriste de fédération, juriste d'association, ingénieur qualité et réglementation, chercheur et maître de conférence, risk manager, acteur des filières agroalimentaires, responsable sécurité alimentaire.

Législation alimentaire : mettre les bouchées doubles !

Dans un monde où le mode de consommation et les problèmes environnementaux font débat, l'alimentation et nos systèmes alimentaires jouent un rôle crucial.

Doté de multiples facettes, le secteur de l'alimentaire est tant au centre des questions sociales et environnementales que le lieu de fraudes et d'une concurrence acharnée, tout en étant, paradoxalement, soumis à une réglementation européenne des plus fortes pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens.

