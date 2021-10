Assises du Produire en France, le 13 septembre à Paris

Ce rendez-vous annuel du “fabriqué français” « est un message fort envoyé aux entreprises », selon ses organisateurs.

Cet événement démontre la force du réseau du made in France, fédère les entrepreneurs et incite les acteurs économiques à s'engager à leur tour pour le fabriqué français : « Qu'ils soient pionniers du made in France, jeune PME ou entreprise traditionnelle, tous ont fait le choix du produire en France. »

Les Assises sont l'occasion pour eux de faire émerger des idées innovantes pour préserver les emplois et les savoir-faire sur le territoire.

Cette année, deux thèmes ont été retenus, ”Exporter en Asie”, une opportunité à saisir pour le Produire en France, et La France des usines, nostalgie ou espoir ?

Assises du Produire en France

Le 13e Art Théâtre

Place d'Italie

Centre commercial Italie Deux – 13e ardt