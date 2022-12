Assises de l’attractivité 2022 : faire de l’IDF un « centre de gravité européen »

Cet événement, dédié à l’attractivité internationale de l’Île-de-France, a rassemblé des acteurs économiques publics et privés et donné la parole à des chefs d’entreprises, des collectivités et des acteurs de terrain français et internationaux. Filières d'excellence, coopérations entre régions européennes, prise en compte de la transition écologique dans les nouveaux critères d’investissement, attraction des talents ou encore contribution des événements sportifs à l'attractivité de la région Ile-de-France, autant de sujets qui ont été au cœur des débats.

En introduction de ces 3ème Assises, Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region et vice-présidente chargée de la Relance, de l’Attractivité, du Développement économique et de l’Innovation, est tout d’abord revenue sur la capacité de résilience de la région Ile-de-France, qui a continué de s’affirmer comme le centre de gravité de l’attractivité européenne en 2021, malgré les fortes pressions en termes d’approvisionnement en matières premières et la poursuite de la crise sanitaire.

En effet, en 2021, 275 000 entreprises ont été créées et actuellement, un tiers des startups de France se situe sur le sol francilien. Pour autant, la présidente de Choose Paris Region a rappelé l’importance de consolider les attouts de la Région, et de le faire collectivement. « On doit se demander comment réussir à tirer notre épingle du jeu dans le contexte géopolitique et économique actuel », a-t-elle ajouté.

Les forces vives du territoire francilien

L’Ile-de-France est la région qui capte le plus d’investissements en provenance d’Europe (54 %) et est la 1ère région mondiale destinataire d’investissements étrangers en recherche et développement (R&D), confirmant ainsi sa place de hub international de l’innovation. Elle est aussi classée 4e région, au niveau mondial, pour le nombre de startups quantiques créées. En outre, la Bourse de Paris a dépassé la City de Londres en termes de capitalisation boursière et la Région tend à s’inscrire comme un hub de la finance en Europe. Selon les résultats des analyses des investissements de la base du Financial TimesFDI Markets l’Île-de-France est, pour la deuxième année consécutive, la première région mondiale en termes d’extension d’entreprises, preuve de l’excellente intégration des entreprises étrangères dans l’écosystème francilien et de la confiance de long terme des investisseurs.

L’IDF reste toutefois confrontée au défi majeur de l’attraction des talents, la disponibilité des talents étant un critère essentiel d’attractivité. La Région est bien armée pour y répondre puisque selon les chiffres de Choose Paris Region, Paris est la ville la plus populaire pour les travailleurs européens.

« Je souhaite que ces Assises soient l’occasion de discuter de cette Ile-de-France comme centre de gravité européen et capitale de l’Europe qui porte les valeurs fondamentales d’innovation, de durabilité et de qualité et vie, sans lesquelles il ne saurait y avoir d’attractivité à l’avenir », a conclu Alexandra Dublanche.

Confirmer son statut de « centre de gravité » européen

Cette année encore, Choose Paris Region et Paris-Île de France Capitale Économique ont commandé à Opinion Way une étude quantitative sur la perception globale de l’attractivité des grandes métropoles mondiales. Elle a été réalisée du 5 octobre au 16 novembre 2022 dans 15 pays, auprès d’un échantillon de 403 entreprises implantées à l’international, représentatif des investisseurs internationaux. Les personnes interrogées sont des dirigeants et responsables d’entreprises (PDG, VP, DG, DAF, Directeurs Commerciaux/Marketing, Dirigeants de filiale ou Responsables des investissements à l’international).

Il en ressort que l’Île-de-France est la 2ème région-métropole la plus attractive pour les entreprises étrangères en général, soit une place de gagnée par rapport à 2021, son meilleur classement depuis que cette étude est menée. Placée derrière le Grand Londres, l’Île-de-France confirme son statut de centre de gravité d’une Europe continentale dont l’attractivité progresse plus globalement. La région Île-de-France est aussi perçue comme la plus attractive d’Europe au regard du critère de l’engagement écologique : la politique volontariste de la région en termes de transition environnementale a, selon les répondants, des effets tangibles.

L’optimisme accordé à l’attractivité de Paris comme destination d’investissement dans les années à venir n’a donc jamais été aussi élevé et concerne presque la moitié des investisseurs, ce qui creuse un écart inédit entre optimistes et pessimistes : 47 % considèrent que celle-ci va augmenter tandis que seuls 11% pensent qu’elle va diminuer (contre respectivement 38% et 11% en 2021).

Services fondamentaux et stabilité juridico-politiques, des réussites franciliennes

L’étude a ensuite analysé les critères d’investissement les plus cités pour la région Île-de-France. Les critères des « services fondamentaux comme la santé, l’éducation et la sécurité » et de la « stabilité politique et juridique » arrivent en tête, suivis de « l’engagement écologique », de la « qualité de vie » et de « l’investissement public et le soutien de l’Etat aux entreprises ». Des résultats d’autant plus remarquables face au contexte mondial marqué par une forte concurrence entre métropoles.