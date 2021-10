La 44e Assemblée générale de l'Association Française des Juristes d'Entreprise

Le rapport d'activité 2012-2013, les comptes et les résolutions à voter seront présentés aux adhérents lors de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2013 de l'Association Française des Juristes d'Entreprise.

L'Assemblée générale de l'AFJE sera marquée par les allocutions et discours de M. Hervé Delannoy, Président de l’AFJE et des invités d'honneur qui sont, cette année, M. James R. Silkenat, Président de l'American Bar Association (ABA) et avocat au Barreau de New York et M. Geoffroy Roux de Bézieux, Vice-Président délégué et Trésorier du MEDEF, et Président d’ OMEA TELECOM/VIRGIN MOBILE.

L’American Bar Association est l’une des plus grandes organisations professionnelles de juristes regroupant près de 400 000 avocats et juristes d’entreprise considérés comme une seule et unique profession du droit, ainsi que des magistrats et professeurs. Le Président de l'ABA présentera son association et partagera son point de vue quant à la pratique du droit notamment le fonctionnement du Legal Privilege pour les avocats américains en entreprise. James R. Silkenat manifeste son plus vif intérêt aux questions touchant les juristes d'entreprise en Europe et a très clairement marqué son appui à l'AFJE dans ses efforts pour faire reconnaître le statut des juristes d'entreprise en France.

Le MEDEF, organisation qui représente plus de 750 000 entreprises adhérentes, sensible à la position stratégique du Juriste d’Entreprise en tant que protecteur du patrimoine et levier de compétitivité de l’entreprise, est l’un des interlocuteurs incontournables de l’environnement des juristes d’entreprise. L'Assemblée générale de l'AFJE sera l’occasion de sensibiliser une fois de plus les dirigeants d’entreprise à la profession de juriste d’entreprise.