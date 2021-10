Asnières-sur-Seine : les Quatre Routes ouvrent la nouvelle halle

Vingt-neuf commerçants y sont accueillis, dont 11 détaillants en fruits et légumes, cinq bouchers, trois poissonniers, un boulanger et un boulanger pâtissier, deux vendeurs de fruits secs, un détaillant en menthe et autres herbes, deux biscuiteries-confiseries, un fromager, un détaillant en œufs, sans oublier la buvette.

A l’ouverture des portes du premier marché de la toute nouvelle halle des Quatre Routes, tous les commerçants affichaient le sourire, heureux, contents de pouvoir disposer d’un nouveau bâtiment, doté d’une bonne hauteur de plafond, d’une luminosité bien pensée.

La hauteur de plafond décuple la portée des voix des vendeurs. La plupart des commerçants étaient installés sur le marché depuis de nombreuses années, mais pour certains, c’est le baptême du feu. Offrir une gamme de produits diversifiée, était l’un des objectifs prioritaire de la ville et de l’entreprise Géraud, gestionnaire du marché. La vocation de la nouvelle halle est aussi d’attirer une clientèle autre que celle du seul quartier des Hauts d’Asnières, en regardant pourquoi pas de l’autre côté de l’avenue d’Argenteuil où la ville de Bois-Colombes construit un éco-quartier. Une trentaine de commerçants ont trouvé place dans la nouvelle halle.