Asnières signe un accord avec Dexia

Dans le cadre d’un financement global de 21M€, Dexia Crédit Local accepte de sécuriser un emprunt basé sur l’écart de change entre le Yen et le Dollar américain dont le capital restant dû est de près de 9 M€ en emprunt à taux fixe à 4,50 % jusqu’à l’échéance 2012 puis à 4,80 % à compter de l’échéance 2013.

L’avantage pour la Ville est très important selon les estimations du cabinet Finance Active, expert indépendant en gestion de dette. Cette opération permet aussi à la Ville de financer ses investissements pour l’exercice 2013. En contrepartie, la Ville se désiste de ses procédures civiles et pénales à l’encontre de la banque Dexia Crédit Local.



Grâce à cette opération, la part de dette toxique dans la dette globale de la Ville devrait être inférieure à 67 % fin 2013 (contre plus de 93 % début 2008). Aujourd’hui, la page des emprunts toxiques avec Dexia Crédit Local est tournée. Sébastien Pietrasanta se réjouit de cet accord et remercie les dirigeants de Dexia d’avoir tenu leur engagement de rouvrir le dialogue suite à leur rencontre lors de l’Assemblée générale des actionnaires de Dexia SA le 21 décembre 2012.



Aujourd’hui, Asnières bénéficie d’une avancée importante pour préserver son avenir financier, mais cela ne solde pas les autres emprunts toxiques. La Ville souhaite que les autres banques fassent un effort similaire pour réduire encore le risque financier qui pèse sur les Asniérois au risque, sinon, de nouvelles assignations devant la justice. L’association de lutte contre les emprunts toxiques dont fait partie Sébastien Pietrasanta, continue à agir nationalement pour défendre les intérêts des collectivités territoriales victimes de ces emprunts.