Arval expérimente une solution de navettes autonomes

La navette autonome EVAA, (EZ10 Gen 3) a été dévoilée dernièrement au cours d'une matinée de présentation qui s'est tenue sur le parvis du siège d'Arval en présence d'Alain Van Groenendael, président et CEO d'Arval, Ferréol Mayoly, directeur général d'Arval France et Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison. L'occasion, pour les invités et les collaborateurs d'Arval, d'expérimenter EVAA sur un parcours test, avant sa mise en circulation sur route ouverte dès mars 2020. Cet événement a en outre permis d'échanger sur des sujets autour de la mobilité.

La navette autonome s'inscrit dans le projet international de hubs d'Arval, dédié à l'innovation, à la recherche, et au développement. Des hubs ont été ainsi désignés dans plusieurs pays européens, parmi lesquels l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et la France, porteuse du chantier véhicule autonome électrique.

Près d'une vingtaine de sièges sociaux de grandes entreprises est implantée à Rueil-Malmaison. Aussi, pour Ferréol Mayoly, la synergie entre acteurs privés et publics est une évidence pour ce type de projet « A l'heure du Grand Paris et de la loi d'orientation des mobilités (LOM), il est important que nous puissions nous concerter avec les acteurs publics pour œuvrer aujourd'hui aux transports de demain ».

Comme le souligne Alain Van Groenendael : « Le groupe Arval est très fier de cette expérimentation de mobilité pionnière en Île-de-France avec une navette autonome sur route ouverte. Cette initiative illustre le nouveau positionnement du Groupe qui accompagne ses clients dans leurs différents besoins de mobilité tout au long de leur journée ». Grâce au concours technique de la RATP et du constructeur EasyMile, deux navettes seront officiellement en circulation sur route ouverte dès mars 2020, du lundi au vendredi, entre 8h et 20h, pour une durée de près d'un an. Celles-ci relieront la gare RER de Rueil-Malmaison au siège d'Arval et seront exclusivement réservées aux collaborateurs d'Arval. Le service pourrait être étendu à d'autres publics en fonction du succès rencontré.