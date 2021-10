Artisans d'art et créateurs s'exposent au Carrousel

Pour la 8e fois est organisée la plus grande exposition-vente consacrée aux métiers d’art et de création en France. Elle rassemblera quelque 250 exposants, dans les domaines de la décoration, du design et de la mode, et permettra au public de découvrir tout ce que la région Île-de-France compte de talents.

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France a, en effet, décidé de mettre, une nouvelle fois, en vedette les jeunes talents du secteur, en organisant un grand concours destiné aux entreprises créées avant le 1er janvier 2012 : le Prix Jeunes Talents Carrousel des Métiers d’Art et de Création. Il va permettra à 11 lauréats, 10 français et un québécois, de bénéficier chacun d’un stand dans un espace identifié particulièrement bien situé dans le salon. Cette récompense leur donnera ainsi l’occasion exceptionnelle de se faire connaître auprès du grand public et des medias.



Prix jeunes talents 2014



En partenariat avec la MNRA, mutuelle artisanale, et soutenu par la galerie Soubis, le Prix jeunes talents 2014 vient d’être décerné sur des critères de créativité, d’innovation, de qualité des œuvres à exposer et d’originalité de la scénographie envisagée pour un stand de 5 m2, à :

• Manon Abramovicz-Fontbonne (Atelier Renée), créatrice de bijoux

• Julie Bergeron, créatrice de pièces uniques en céramique

• Antoine Bourdon, Claude Hordé et Julien Roqueplan (IOTA Element), ingénieurs et ébénistes

• Noémie Briand, créatrice joaillière

• Guillaume Élise, créateur de bijoux

• Véronique Frémy, créatrice artiste sérigraphe

• Arnaud Le Cat et Coralie Frick, créateurs de sacs

• Lauranne Lavernia et Élodie Thibaut (Saperlipopup), créatrices de mobilier contemporain

• Émilien Lavice, créateur de luminaires

• Pascal Rieu (L’Artisan du vitrail), vitrailliste

• Ariane Marois, créatrice joaillière sélectionnée par l’Office des Métiers d’Art du Québec.