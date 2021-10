Arsène Taxand coopte deux nouveaux associés

Arsène Taxand, premier cabinet d'avocats d'affaires exclusivement spécialisé en fiscalité, regroupant plus de 100 avocats dédiés aux questions de droit fiscal, totalise désormais 22 associés afin de continuer à proposer à ses clients “des prestations à haute valeur ajoutée, dans un environnement caractérisé par toujours plus de complexité et d'incertitude”. “Stéphanie, grâce à son expérience dans les sujets transactionnels et immobiliers, et Benoit, dans la thématique des prix de transfert, ont tous deux développés des savoir-faire qui répondent parfaitement aux enjeux fiscaux de nos clients”, souligne Frédéric Donnedieu de Vabres, président et cofondateur d'Arsène Taxand. Leur promotion “marque la volonté des associés du cabinet de poursuivre un modèle ambitieux de développement, tout en assurant la transmission aux nouvelles générations”. En tant qu'associés, “Stéphanie Hamis et Benoit Bec continueront à proposer à nos clients des analyses fines et des réponses sur-mesure adaptées à la complexité de l'environnement économique actuel.”

Ces cooptations, qui font suite à celles de Patrice Corbin et Alexandre Rocchi, au début de 2016, confortent la place d'Arsene Taxand en tant que cabinet fiscaliste de référence dans l'Hexagone. “Nous veillons en permanence à ce que nos collaborateurs montent en puissance et en compétences”, poursuit Frédéric Donnedieu de Vabres.

Stéphanie Hamis est diplômée du DESS en fiscalité des entreprises de l'université de Paris-XII (2000 – 2001). Elle est titulaire d'un LLM (Masters of law) en International Legal Studies de l'Université Golden Gate, San Francisco (2000).

Benoit Bec, avocat au Barreau de Paris, est diplômé du DESS Gestion Fiscale des Entreprises de l'université Paris-Dauphine (2005). Il est aussi titulaire d'un mastère Droit & Management International obtenu à HEC.