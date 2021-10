Arsene lance “Arsene Innovation”

Comme le souligne Frédéric Donnedieu de Vabres, président et co-fondateur d'Arsene, « Nous sommes régulièrement sollicités par nos clients sur leurs enjeux fiscaux liés à la R&D et au financement de l'innovation. Le déploiement d'Arsene Innovation, qui allie à la fois la haute technicité de nos fiscalistes et l'expertise d'ingénieurs et docteurs spécialistes de la R&D et innovation, vise à répondre de manière cohérente et structurée à ces enjeux, en continuant à délivrer à nos clients un service sur-mesure à forte valeur ajoutée. »

Arsene Innovation propose un accompagnement à 360° autour de l'innovation, dont l'expertise s'articule notamment autour du financement de la R&D et de l'innovation (ciblage, obtention et sécurisation des financements publics à la R&D et à l'innovation - CIR, incitations locales, subventions et aides remboursables, Patent Box, etc. - en France comme à l'étranger), de la performance de la R&D et de l'innovation (accompagnement aux démarches innovantes, à la structuration et au contrôle des fonctions R&D et innovation, analyse des leviers de performance innovation et de l'alignement sur la stratégie de l'entreprise) et de la transformation digitale des métiers du conseil (identification des axes pertinents de transformation digitale pour les métiers du conseil, benchmark de solutions, prototypage d'outils).

Exerçant au sein du cabinet Arsene depuis 2010, Pierre Marchand conseille l'ensemble des clients du cabinet dans le cadre de la définition de leur stratégie de financement et du management de la performance de leur R&D. Pierre est également actif au sein de l'activité “Contrôle et contentieux” du cabinet, où il y mène des missions d'assistance à contrôle fiscal.