Arrivée prometteuse d'Alexandre Dakos chez Ziegler & Associés

En intégrant Alexandre Dakos comme nouvel associé, le cabinet poursuit sa croissance et entérine les nombreuses synergies qui se sont créées avec Alexandre Dakos depuis sa création.

Le cabinet compte désormais deux avocats associés, deux avocats of counsel ainsi qu'une collaboratrice.

L'arrivée d'Alexandre Dakos en qualité d'associé démontre, par ailleurs, la force d'attractivité du cabinet, soucieux d'élargir ses champs d'intervention et fort de ses nombreux succès judiciaires.

Un avocat au profil expérimenté

Alexandre Dakos, avocat spécialisé en droit public, apporte avec lui son expérience professionnelle et ses connaissances dans le domaine du droit public et, plus particulièrement, dans le droit public des affaires.

Il a été formé dans les meilleures écoles (Université Panthéon-Sorbonne, Université Panthéon-Assas et HEC) ainsi que dans des cabinets d'affaires de premier plan (Darrois Villey Maillot Brochier, Bredin Prat, UGGC, Dentons), avant de créer son propre Cabinet en 2020.

Une opportunité d'ancrer durablement le cabinet dans le droit de la commande publique

Au sein du cabinet d'avocats Ziegler & Associés, Alexandre Dakos développera et animera une pratique soutenue en droit public, en conseil et en contentieux : notamment en droit de la responsabilité administrative, droit de la police administrative, droit des étrangers, droit de la domanialité publique et droit de la fonction publique.

Il aura particulièrement en charge le développement du pôle de droit public des affaires en assistant tout à la fois les entreprises souhaitant répondre aux appels d'offres et les établissements publics et collectives territoriales.

Le cabinet Ziegler & Associés, implanté au cœur du 7e arrondissement, se réjouit de l'arrivée d'Alexandre Dakos et lui souhaite la bienvenue.