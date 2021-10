Arrivée de Bruno Dondero au sein de CMS Francis Lefebvre

C

MS Francis Lefebvre Avocats a récemment annoncé l'arrivée du professeur Bruno Dondero au sein du département doctrine juridique du cabinet actuellement dirigé par le professeur Alain Couret. Bruno Dondero lui succédera au terme d'une période de transition.

La doctrine juridique de CMS Francis Lefebvre Avocats couvre les domaines du droit des sociétés, droit bancaire et financier, droit de la concurrence, droit commercial et droit civil.

Bruno Dondero, 45 ans, docteur en droit et agrégé des Facultés de droit, est professeur à l'université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Il codirige le département Sorbonne affaires/Finance de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS). Il était précédemment membre du conseil scientifique du cabinet Gide et intervient régulièrement comme conseil auprès de sociétés.

« L'arrivée du Professeur Bruno Dondero est un événement majeur soulignant l'importance que représentent nos équipes de doctrine dont l'activité constitue un puissant catalyseur de créativité et d'innovation au service de nos avocats et de nos clients. Plus de 30 professionnels de très haut niveau sont en effet exclusivement dédiés à cette activité en matières fiscale, juridique et sociale, ce qui est exceptionnel dans la profession », commente Pierre-Sébastien Thill, président du Directoire de CMS Francis Lefebvre Avocats..

Spécialiste du droit des affaires et des sociétés, Bruno Dondero est l'un des pionniers dans l'utilisation des nouvelles technologies dans la pratique du droit et de l'enseignement. Auteur de l'ouvrage « Droit 2.0 », il a créé des MOOCs consacrés au droit des entreprises et à la réforme du droit des contrats, qui ont permis de former plus de 36 000 personnes ces quatre dernières années.