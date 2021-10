Arrêt d'Europacity où en est le projet alternatif ?

Ce plan est jugé « exhaustif et cohérent, est à la hauteur des priorités identifiées par les élus locaux » par Patrick Renaud qui salue « la qualité et la promptitude de la réponse de Valérie Pécresse ». Pourtant, selon lui, « la Région ne pourra, seule, porter et mettre en œuvre ce “plan à 1 milliard”. L'Etat doit s'engager sans tarder et sans réserve pour le Val-d'Oise, pour garantir la réalisation de ces projets dont beaucoup revêtent un intérêt national. Réunies autour du Conseil régional, les collectivités du Val-d'Oise ont démontré leur capacité de rebond après le séisme EuropaCity. A l'Etat, désormais, de présenter le “projet alternatif” qu'il annonce, et d'expliquer de quelle manière celui-ci pourra aboutir à la création des 10 000 nouveaux emplois dont le Grand Roissy vient de se trouver privé par la décision du Gouvernement. »

La réalisation effective d'ici 2027 de la ligne 17 du Grand Paris Express et de la gare du Triangle de Gonesse, doit à présent faire l'objet d'un engagement écrit et définitif de l'Etat. Patrick Renaud

Pour le président de la Communauté d'agglomération, « nos territoires sont prêts à s'investir dans la réflexion collective qu'appelle tout grand projet d'aménagement. Parce que notre agglomération n'a jamais négligé les enjeux de développement durable au profit du développement économique, Roissy Pays de France soutient pleinement les démarches de la région auprès de Grand Paris Aménagement, pour la réalisation de nouvelles études de sols sur tout le secteur du Triangle de Gonesse. »