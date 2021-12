ARNAUD PÉRICARD « Emmanuel Macron incarne le mieux la force de la France »

Affiches Parisiennes : Malgré les difficultés de cette année particulière en raison de la Covid-19, comment abordez-vous les fêtes de Noël dans votre ville de Saint-Germain-en-Laye ?

Arnaud Péricard : Je les aborde sereinement. Maintenant, malheureusement, on s'habitue à la crise sanitaire mais surtout à la gérer sur notre territoire. La deuxième partie de cette année 2021 a été notamment concentrée sur l'organisation sanitaire et on redémarre cette année 2022 avec la vaccination des enfants comme priorité. A côté de cela, on réorganise un certain nombre d'événements car, en ce moment, tout le monde est en train d'annuler ses cérémonies de vœux. On a donc une gestion au jour le jour et il faut être pragmatique et réactif, mais toutes les équipes savent le faire maintenant, y compris la population. Ça fait partie du travail quotidien aujourd'hui d'un maire, dont la mission a quand même beaucoup évolué. Il y a deux ans, ce n'était pas le cas.

La priorité, c'est le soutien au commerce local et à l'économie locale, ce que l'on a fait tout au long de cette année, notamment avec l'inauguration de nouvelles rues piétonnes, l'ouverture de nouvelles pistes cyclables, la réouverture de nos galeries marchandes en plein centre-ville. On a également mis en avant l'esthétique, le patrimoine de la ville, en rénovant, en ravalant, en faisant en sorte que l'espace public dans toute la ville soit de meilleure qualité. C'est vraiment la priorité du moment et cela va de pair avec la fin des travaux sur le ravalement du château de Saint-Germain, dans sept ou huit mois.

Nous avons commencé et nous engageons les grands projets de demain, notamment sur le quartier de l'hôpital où les démolitions ont eu lieu. Donc, non seulement on agit au quotidien pour le sanitaire, pour la santé, pour la qualité et la propreté de l'espace public mais on construit aussi l'avenir, avec le projet de l'hôpital comme celui du nouveau Campus qui doit accueillir cinq à six mille étudiants d'ici cinq à six ans donc doubler la population d'étudiants sur Saint-Germain-en-Laye. Ce sont des grands travaux, des grands projets qui nous permettent d'engager Saint-Germain pour après-demain et de préparer la ville de demain.

A. - P. :Récemment, vous vous êtes engagé auprès d'Édouard Philippe dans son nouveau parti, Horizons. Quel est le sens de cet engagement ?

A. P. : Édouard Philippe, fait partie d’une lignée politique dont je me revendique, comme je l'avais fait en étant l'un des responsables de la France Audacieuse, aujourd’hui intégrée dans Horizons, avec Christian Estrosi qui porte la voix d'élus locaux, de maires, une voix territoriale. Horizons a peut-être une voix plus politique et qui va peser sur le débat national. Édouard Philippe en est en quelque sorte la synthèse de la lignée du Général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, par son expérience, son affinité, sa proximité avec Alain Juppé. C'est quelqu'un d’intelligent, de cultivé, de fort sur ses convictions, qui a une expérience d'élu local importante en étant maire, donc c'est quelqu'un qui a le sens de la proximité et qui sait la gérer sur le terrain.

Je me suis engagé à ses côtés et je suis ravi de l'accompagner dans ce mouvement dans lequel je veux prendre des responsabilités. Je souhaite aider à le structurer, à le mettre en place et à organiser ce mouvement qui va compter dans les années à venir.

A. - P. :Vous soutenez le Président de la République et son action mais également Valérie Pécresse dans la sienne au niveau régional. Est-ce un problème ?

A. P. : Il ne faut jamais se tromper d'élection. Les élections ne sont pas une démarche empirique qui a vocation à se répéter d'une à l'autre parce que les enjeux et les problématiques sont différents. Le piège serait de croire qu'une élection municipale vaut toutes les autres. Sur une élection municipale, vous faites de la proximité, du terrain. Vos politiques et vos projets sont bons ou mauvais, pas de droite ou de gauche. 90 % de nos délibérations sont adoptées à l'unanimité et la tendance est la même partout. Vous avez vocation à rassembler sur une liste municipale des hommes et des femmes dont la majeure partie ne sont pas membres d'un parti. Cela ne les empêche pas d'avoir des convictions politiques mais ils ne sont pas forcément membres de formations politiques.

Pour une élection européenne, vous allez voter pour celui qui porte le plus l'idéal européen, ou qui s’en détache. Pour une élection sénatoriale, vous allez voter pour des sénateurs qui incarnent le mieux votre territoire et qui sont les plus à même de porter au Parlement la voix des élus de votre département. Et sur la région Ile-de-France, Valérie Pécresse a honoré son contrat vis-à-vis des Saint-Germainois et je me suis fortement engagé à ses côtés parce qu’elle est une bonne présidente de région.

Mais l'élection présidentielle, c'est encore autre chose, c'est avant tout une rencontre entre un homme ou une femme et les citoyens d’une nation. Ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Il faut faire attention à ne pas être pris en otage par des courants politiques de sa formation politique parce que cette élection transcende les clivages politiques.

Le président Emmanuel Macron est fait d'un métal que peu d'autres candidats ont et il incarne le mieux cette voie et la force de la France sur le territoire et à l'étranger. Valérie Pécresse sera peut-être un jour présidente de la République, elle en a aussi toutes les qualités, mais ce n'est peut-être pas son moment.

Le président de la République a besoin d'être reconduit pour avoir de la permanence dans l'action qu'il mène et continuer à réparer le pays.